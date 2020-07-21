В России выявили 5 842 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в России зафиксировали 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
24,2% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.
На Москву пришлось 603 случая, на Ханты-Мансийский АО – 228, Свердловскую область – 227, Нижегородскую область – 196, Санкт-Петербург – 189, Алтайский край – по 185, Иркутскую область – 181, Ямало-Ненецкий АО – 178, Мурманскую область – 172, Московскую область – 149.
В Челябинской области зафиксировали 130 новых случаев, в Красноярском крае – 127, в Хабаровском крае – 126, в Ростовской области – 123, в Томской области – 115, в Оренбургской области – 114, в Ульяновской области – 110, в Ставропольском крае – 109, в Тюменской области – 106, в Омской области – 104, в Новосибирской области – 102.
На Волгоградскую область пришлось 95 случаев коронавируса, на Саратовскую область и Приморский край – по 94, на Воронежскую область – 90, на Архангельскую область – 81, на Краснодарский край – 78, на Пермский край – 73, на Сахалинскую область – 63, на Ивановскую и Кемеровскую области – по 61, на Республику Коми и Кировскую область – по 58.
В Самарской области выявили 57 случаев COVID-19, в Курганской области – 47, в Чувашской Республике – 46, в Республике Тыва – 45, в Республике Саха (Якутия), Тульской и Ленинградской областях – по 44, в Дагестане, Белгородской и Тамбовской областях – по 41, в Пензенской области – 40, в Ярославской области – 39, в Республике Башкортостан – 38, в Республике Бурятия и Владимирской области – по 37, в Республике Мордовия – 36.
В Рязанской области зафиксировали 35 случаев, в Калужской области и Камчатском крае – по 34, в Астраханской области и Удмуртской республике – по 32, в Татарстане – 30, в Орловской области – 29, в Республике Марий Эл, Республике Алтай, Курской и Амурской областях – по 28, в Республике Адыгея – 27, в Вологодской области – 26, в Забайкальском крае и Карачаево-Черкесии – по 25, в Тверской области – 24.
На Тверскую область пришлось 24 случая, на Брянскую область – 23, Республику Хакасия – 21, Новгородскую область – 20, Смоленскую область – 19, Псковскую область и Кабардино-Балкарию – по 16, на Северную Осетию – 15, Крым – 14, Липецкую область и Карелию – по 13, Калининградскую область и Ингушетию – по 11, Чечню и Костромскую область – по 10, Магаданскую область – 7, Еврейскую АО – 2.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 783 328 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
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