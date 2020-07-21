Изменения COVID-19 за время циркуляции в России незначительные – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Анализ геномов коронавирусной инфекции свидетельствует, что изменения вируса за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны. Об этом заявили представители Роспотребнадзора на официальном сайте.
В ведомстве рассказали, что каждый месяц осуществляется чтение 150 геномов COVID-19, а также углубленный генетический анализ.
"На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что во всех субъектах страны организовали отбор материала от больных COVID-19.
В России выявили 777 486 случаев COVID-19, вылечились 553 602 человека, скончались 12 427.
Ранее в Минобороны заявили о готовности вакцины от COVID-19. Клинические испытания вакцины, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
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