В Минобороны заявили о готовности вакцины от COVID-19

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Первая отечественная вакцина от COVID-19 готова, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в интервью сайту "Аргументы и факты".

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – рассказал Цаликов.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук ранее сообщила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину.

Клинические испытания вакцины, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

Испытания также проводятся в госпитале имени Бурденко Минобороны. 20 июля там выписали последнюю группу добровольцев.

Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. В частности, исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о испытаниях на людях.

Ранее стало известно, что испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в течение шести месяцев после положительного опыта применения вакцины у взрослых.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.