Выписана последняя группа добровольцев, тестировавших вакцину против COVID-19

Фото: ТАСС/Снимок с видео Минобороны РФ

После вакцинации против коронавируса выписали вторую группу добровольцев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадима Тарасова.

Как отметила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств, главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцину.

"В этой группе так же, как и в первой, были нежелательные поствакцинальные реакции, но после второго введения их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была легкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось", – уточнила Елена Смолярчук.

Ранее стало известно, что испытания вакцины от коронавируса на добровольцах завершили в России. Испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в течение шести месяцев после положительного опыта применения вакцины у взрослых.