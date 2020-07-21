Более 25,4 миллиона тестов на COVID-19 провели в России

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За все время пандемии в России специалистами сделано более 25,4 миллиона тестов на коронавирус, сообщает RT.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за последние сутки в стране проведено 197 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 270 199 человек.

В России с начала пандемии выявлено 783 328 случаев COVID-19, вылечились 562 384 человека, скончались 12 580.

Всего в мире мире зафиксировано более 14,3 миллиона случаев заражения, из них 603 тысячи человек скончались.

В Москве от коронавируса вылечилось более 171 тысячи человек.