В Москве от коронавируса вылечилось более 171 тысячи человек

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице выздоровели еще 853 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 853 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 171 771", – сообщила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики после лечения проводят специальные исследования.

Вице-мэр ранее заявляла, что в Москве провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших.

Помимо того, с 16 июля открылась электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

