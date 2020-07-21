Вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания – Минздрав

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

В России завершается вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что по окончании испытаний будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата, разработанного НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава, передает Агентство "Москва".

Ранее замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая отечественная вакцина от COVID-19 готова.

Клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук сообщила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину.

Испытания также проводятся в госпитале имени Бурденко Минобороны. 20 июля там выписали последнюю группу добровольцев.

Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. В частности, исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о испытаниях на людях.

