Меры по борьбе с COVID-19 в РФ были своевременные и правильные – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российское правительство принимало правильные и своевременные решения для борьбы с распространением COVID-19, заявил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, для многих россиян реальность угрозы коронавируса стала очевидна, когда ввели ограничения на авиасообщение с рядом стран.

"Но мы действовали на опережение. По поручению президента начали предпринимать меры по борьбе с коронавирусом гораздо раньше, хотя на тот момент ни одного случая заражения коронавирусом в нашей стране еще не выявили", – заявил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что уже 30 января было ограничено воздушное сообщение с КНР, на следующий день остановлено пассажирское железнодорожное сообщение на этом направлении.

"Россия сделала это едва ли не первой в мире, чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приему заболевших", – пояснил он.

Мишустин подчеркнул, что на систему здравоохранения без промедлений были выделены необходимые средства и ресурсы.

Также премьер отметил работу эпидемиологов, ученых и врачей, заметив, что "российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины".

Он назвал врачей, медицинских сестер, специалистов санитарной службы и водителей скорой помощи главными героями ежедневной борьбы за жизни и здоровье людей.

"Рискуя собой, все они заботились о тех, кто заболел, иногда буквально жили в больницах, месяцами не видели свои семьи", – подчеркнул Мишустин.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что в России завершается вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Он подчеркнул, что по окончании испытаний будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата, разработанного НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава.

Ранее замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая отечественная вакцина от COVID-19 готова.

Клинические испытания вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук сообщила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину.

Испытания также проводятся в госпитале имени Бурденко Минобороны. 20 июля там выписали последнюю группу добровольцев.

Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. В частности, исследовательские группы из Китая и США уже сообщили об испытаниях на людях.

