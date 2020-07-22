В Минздраве назвали период сезонного подъема заболеваемости из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России с ноября по январь возможен сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико. Специалист утверждает, что всплеск не будет сильно выраженным.

"Подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в то же время, в которое вспыхивают и другие острые респираторные вирусные инфекции, где-то ноябрь – декабрь, январь", – отметил он.

Брико добавил, что вирус постепенно адаптируется к человеку и снижает свою вирулентность, поэтому подъем заболеваемости не будет сильно выраженным.

"Сейчас наибольшую опасность представляют новые вирусы, которые будут появляться. Каждый год мы видим одну-две новые инфекционные болезни", – пояснил он.

Ранее Николай Брико заявил, что говорить о завершении первой волны коронавируса еще рано.

В Минздраве РФ рассказали, что вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания. По окончании испытаний будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата, разработанного НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи.