Минздрав РФ готовится выпустить вакцину от коронавируса на особых условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В министерстве здравоохранения РФ готовятся к выпуску вакцины от коронавирусной инфекции на особых условиях, параллельно будет вестись сбор информации о ее безопасности. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканал "Россия 24".
"Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях, что значит параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать", – поделился Мурашко.
В ведомстве для мониторинга здоровья пациентов задействуют электронные ресурсы наблюдения. По словам Мурашко, эффективность разработанной вакцины в настоящий момент подтверждается.
Вакцинация пациентов должна будет осуществляться через лабораторно-поликлинические подразделения, добавили в Минздраве РФ.
В России выявлено 789 190 случаев COVID-19, вылечились 572 053 человека, скончались 12 745.
Ранее сообщалось, что более 25,7 миллиона тестов на COVID-19 провели в России. За прошедшие сутки проведено 255 тысяч исследований.
Количество новых заболевших коронавирусом остается на низком уровне
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