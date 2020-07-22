Минздрав РФ готовится выпустить вакцину от коронавируса на особых условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве здравоохранения РФ готовятся к выпуску вакцины от коронавирусной инфекции на особых условиях, параллельно будет вестись сбор информации о ее безопасности. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканал "Россия 24".

"Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях, что значит параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать", – поделился Мурашко.

В ведомстве для мониторинга здоровья пациентов задействуют электронные ресурсы наблюдения. По словам Мурашко, эффективность разработанной вакцины в настоящий момент подтверждается.

Вакцинация пациентов должна будет осуществляться через лабораторно-поликлинические подразделения, добавили в Минздраве РФ.

В России выявлено 789 190 случаев COVID-19, вылечились 572 053 человека, скончались 12 745.

Ранее сообщалось, что более 25,7 миллиона тестов на COVID-19 провели в России. За прошедшие сутки проведено 255 тысяч исследований.