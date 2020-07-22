Более 25,7 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России специалисты провели более 25,7 миллиона тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что за прошедшие сутки проведено 255 тысяч исследований.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, 267 171 человек остается под медицинским наблюдением.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице еще 1 168 пациентов вылечились от COVID-19. По ее словам, всего число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 172 939.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

