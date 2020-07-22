Говорить о завершении первой волны коронавируса пока рано – эксперт Минздрава

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первая волна коронавируса в России еще не завершена, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
"Эпидемический процесс продолжает развиваться, и говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится", – приводит ТАСС слова Брико.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания. По окончании испытаний будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата, разработанного НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи.
После вакцинации против коронавируса выписали вторую группу добровольцев. Они хорошо перенесли вакцину.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
В России выявлено 789 190 случаев COVID-19, вылечились 572 053 человека, скончались 12 745.
Специалист ответил на вопросы москвичей о COVID-19
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