Говорить о завершении первой волны коронавируса пока рано – эксперт Минздрава

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Первая волна коронавируса в России еще не завершена, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Эпидемический процесс продолжает развиваться, и говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится", – приводит ТАСС слова Брико.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания. По окончании испытаний будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата, разработанного НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи.

После вакцинации против коронавируса выписали вторую группу добровольцев. Они хорошо перенесли вакцину.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.

В России выявлено 789 190 случаев COVID-19, вылечились 572 053 человека, скончались 12 745.