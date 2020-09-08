Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

18:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что сомневается в возникновении второй волны коронавируса в России. Об этом он сообщил на Московском финансовом форуме.
"Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений, по крайней мере, мы так надеемся", – сказал Собянин.
Во время выступления на форуме Собянин также выразил мнение, что через полтора года о пандемии коронавируса все забудут, поскольку пройдет массовая вакцинация от COVID-19.
"Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы", – сказал мэр.
Ранее глава города отметил, что ограничения в Москве при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными. По его словам, такой сценарий возможен даже при осложнении ситуации и увеличении прироста количества заболевших. В то же время мэр призвал соблюдать меры санитарной безопасности, которые предписываются врачами.
7 сентября в Москве началась диагностика участников исследования вакцины от коронавируса. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, около 25 тысяч горожан подали заявку. Решение о возможности их участия будет принято по результатам медицинского скрининга.
Что касается массовой вакцинации в столице, Собянин сообщил, что она произойдет в конце 2020 – начале 2021 года. Глава города подчеркнул, что процесс проведения пострегистрационных испытаний прививки займет от 2 до 6 месяцев.
За последние сутки в Москве зафиксировали 695 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста заболевших COVID-19 за две недели составил 0,25%. Всего в России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19.
В Минздраве заявили, что первая волна COVID-19 в России не завершилась
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: