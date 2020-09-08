Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что сомневается в возникновении второй волны коронавируса в России. Об этом он сообщил на Московском финансовом форуме.

"Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьезных ограничений, по крайней мере, мы так надеемся", – сказал Собянин.

Во время выступления на форуме Собянин также выразил мнение, что через полтора года о пандемии коронавируса все забудут, поскольку пройдет массовая вакцинация от COVID-19.

"Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы", – сказал мэр.

Ранее глава города отметил, что ограничения в Москве при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными. По его словам, такой сценарий возможен даже при осложнении ситуации и увеличении прироста количества заболевших. В то же время мэр призвал соблюдать меры санитарной безопасности, которые предписываются врачами.

7 сентября в Москве началась диагностика участников исследования вакцины от коронавируса. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, около 25 тысяч горожан подали заявку. Решение о возможности их участия будет принято по результатам медицинского скрининга.

Что касается массовой вакцинации в столице, Собянин сообщил, что она произойдет в конце 2020 – начале 2021 года. Глава города подчеркнул, что процесс проведения пострегистрационных испытаний прививки займет от 2 до 6 месяцев.

За последние сутки в Москве зафиксировали 695 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста заболевших COVID-19 за две недели составил 0,25%. Всего в России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19.

