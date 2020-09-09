Вакцинация групп риска от COVID-19 начнется в регионах в ближайшее время – Минздрав

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Вакцинация групп риска от COVID-19 начнется в российских регионах в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Также с помощью специального приложения будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска, вакцинация которых в рамках гражданского оборота в ближайшее время начнется в регионах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, данные о самочувствии прошедших вакцинацию попадут также в федеральную информационную систему.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что разработчики вакцины "Спутник V" готовы сделать ее доступной для людей по всему миру.

"Россия как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к ее исследованиям и другие страны, которые заинтересованы в ее применении для вакцинации населения. Создатели "Спутник V" открыты к диалогу и готовы сделать ее доступной для людей по всему миру", – приводятся в сообщении пресс-службы слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

9 сентября Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи начал маркировать вакцину против COVID-19 "Спутник V". Благодаря маркировке можно будет отследить движение каждой упаковки препарата от производителя до пациента.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве приступили к вакцинации горожан в рамках исследования вакцины от коронавируса. По ее словам, вакцинация будет происходить в два этапа. Сначала москвичам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

Массовая вакцинация от коронавируса в столице, как заявил Сергей Собянин, станет возможна в конце 2020 – начале 2021 года.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

