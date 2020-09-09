Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

"Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа", – отметил Гинцбург.

Он добавил, что для этого необходимо проведение клинических испытаний. Гинцбург подчеркнул, что о сроках появления такой вакцины говорить пока преждевременно.

С 1 сентября в России началась вакцинация против гриппа. По состоянию на 8 сентября прививку получили свыше 1,8 миллиона человек. Уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в России оценили как низкий.

Ранее Гинцбург сообщил, что в Центре имени Гамалеи начали производство второй партии вакцины "Спутник V". По его словам, каждая партия проходит соответствующий контроль в Росздравнадзоре.

По состоянию на 7 сентября в Москве на пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса записались около 25 тысяч человек. С этого дня началась базовая диагностика здоровья первых добровольцев.