Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.
"Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа", – отметил Гинцбург.
Он добавил, что для этого необходимо проведение клинических испытаний. Гинцбург подчеркнул, что о сроках появления такой вакцины говорить пока преждевременно.
С 1 сентября в России началась вакцинация против гриппа. По состоянию на 8 сентября прививку получили свыше 1,8 миллиона человек. Уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в России оценили как низкий.
Ранее Гинцбург сообщил, что в Центре имени Гамалеи начали производство второй партии вакцины "Спутник V". По его словам, каждая партия проходит соответствующий контроль в Росздравнадзоре.
По состоянию на 7 сентября в Москве на пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса записались около 25 тысяч человек. С этого дня началась базовая диагностика здоровья первых добровольцев.
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