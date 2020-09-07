Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021

Фото: Агентство "Москва"
Директор института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцинация большей части населения позволит России преодолеть пандемию коронавируса к лету 2021 года, сообщает газета "Известия".
По его словам, если задействовать все имеющиеся мощности, за год можно произвести 80 миллионов доз вакцины.
"У нас хороший процент защищенных людей, что создаст протективный популяционный иммунитет, благодаря чему прекратится неконтролируемое распространение инфекции", – рассказал Гинцбург.
Он также добавил, что в месяц на площадке института будут производить 600–700 тысяч доз вакцины, а площадки "Генериум", "Биннофарм" и "Р-Фарм" в совокупности смогут выпускать около 5 миллионов доз препарата.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат был разработан в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце 2020 – начале 2021 года. Он сообщил, что пострегистрационные испытания прививки от COVID-19 займут от 2 до 6 месяцев.
Как к вакцинации от коронавируса относятся во всем мире
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: