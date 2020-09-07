Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021

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Директор института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцинация большей части населения позволит России преодолеть пандемию коронавируса к лету 2021 года, сообщает газета "Известия".

По его словам, если задействовать все имеющиеся мощности, за год можно произвести 80 миллионов доз вакцины.

"У нас хороший процент защищенных людей, что создаст протективный популяционный иммунитет, благодаря чему прекратится неконтролируемое распространение инфекции", – рассказал Гинцбург.

Он также добавил, что в месяц на площадке института будут производить 600–700 тысяч доз вакцины, а площадки "Генериум", "Биннофарм" и "Р-Фарм" в совокупности смогут выпускать около 5 миллионов доз препарата.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат был разработан в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце 2020 – начале 2021 года. Он сообщил, что пострегистрационные испытания прививки от COVID-19 займут от 2 до 6 месяцев.