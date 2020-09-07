Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на будущей неделе

Фото: Агентство "Москва"
Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на будущей неделе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он также рассказал, что уже на этой неделе стартует вакцинация первых добровольцев в рамках пострегистрационных исследований.
По его словам, первые поставки вакцины пока будут небольшие, поскольку надо соблюсти все интересы. Глава Минздрава пообещал объявить точные даты в ближайшие дни.
О том, что на этой неделе в столице начнется вакцинация добровольцев от коронавируса, ранее Владимиру Путину сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что процесс займет от двух до шести месяцев.
Кроме того, мэр рассказал, что массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года. По его словам, вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" готова.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
Эксперт рассказал о возможности повторного заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: