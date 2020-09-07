Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на будущей неделе

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Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на будущей неделе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также рассказал, что уже на этой неделе стартует вакцинация первых добровольцев в рамках пострегистрационных исследований.

По его словам, первые поставки вакцины пока будут небольшие, поскольку надо соблюсти все интересы. Глава Минздрава пообещал объявить точные даты в ближайшие дни.

О том, что на этой неделе в столице начнется вакцинация добровольцев от коронавируса, ранее Владимиру Путину сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что процесс займет от двух до шести месяцев.

Кроме того, мэр рассказал, что массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года. По его словам, вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" готова.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.