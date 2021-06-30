В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты допустили, что у некоторых людей после прививки может появиться гриппоподобный синдром. Одним из его симптомов является повышение температуры. В Роспотребнадзоре заверили, что такая реакция организма вполне нормальна.

"Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", – говорится в сообщении.

В первые три дня после прививки не стоит подвергать организм интенсивным физическим нагрузкам. Не рекомендуется также посещать сауну, при этом принимать душ можно.

Сотрудники Роспотребнадзора также посоветовали временно ограничить прием алкоголя.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35–42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", – подчеркнули в организации.

Там порекомендовали привившимся продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

В службе дополнительно отметили, что вакцинация не опасна для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства. Специалисты напомнили, что прививка является единственным способом остановить пандемию коронавируса.

"Окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку", – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19. Как отмечал глава ведомства Михаил Мурашко, вакцинироваться можно будет через полгода после инфицирования или первичного прививания.

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. По его словам, это требуется делать и тем, кто уже переболел. Он подчеркнул, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует.