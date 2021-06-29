Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

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Методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом и тех, кто уже прививался, подготовило министерство здравоохранения России, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Он отметил, что вакцинироваться можно будет через полгода после инфицирования или первичного прививания. Вакцинация раз в год будет рекомендована после улучшения эпидемиологической ситуации в стране и при достижении коллективного иммунитета.

"Мы, с учетом мнения наших ученых, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. Эти рекомендации уже утверждены министерством здравоохранения и сегодня будут направлены в регионы", – приводит ТАСС слова Мурашко.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинироваться от коронавируса необходимо каждые полгода. По его словам, это требуется делать и тем, кто уже переболел. Он подчеркнул, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует.

