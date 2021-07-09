Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" указала на наиболее уязвимую группу населения перед коронавирусной инфекцией.
По словам специалиста, речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 49 лет, в случае с которыми важно добиться разрыва эпидемиологической цепочки.
"Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются в нерабочее время, студенты во внеучебное время", – добавила Попова.
Глава Роспотребнадзора также привела статистику, согласно которой на данный момент почти половина зараженных инфицировались через контакт с членами семьи или друзьями.
Ранее Анна Попова предположила, что вакцинация всего населения России от коронавируса вывела бы страну на ведущее положение в области борьбы с распространением инфекции. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту цель труднодостижимой.
Кремль назвал труднодостижимой вакцинацию всех россиян от COVID-19
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