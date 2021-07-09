Число привитых в РФ первым компонентом вакцины от COVID-19 приблизилось к 30 млн

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В России количество вакцинированных первым компонентом препарата против коронавирусной инфекции приблизилось к 30 миллионам. Об этом рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом, по стране, с учетом всех контингентов населения, цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 миллионам", – приводит слова министра РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что видит разумной идею привить все население России от коронавируса. Также Попова назвала регионы, из которых прилетают россияне, заболевшие штаммом коронавируса "Дельта". По ее словам, это США, страны Европы и Мальдивы.

