Более 2 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более двух миллионов человек прошли вакцинацию против коронавируса в Московской области, сообщает ТАСС.

Из них около 550 тысяч человек старше 60 лет.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья отметили, что пункты вакцинации от коронавируса работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях ряда больниц, где прививку можно сделать круглосуточно и без предварительной записи.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти 27 миллионов, из них 18,5 миллиона получили оба компонента.

Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%. Отмечается, что ведомства должны представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.

Одним из лидеров по темпам вакцинации в России является Москва – столица вышла на четвертое место по данному показателю. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье незначительно уступает, в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.