Почти 27 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти 27 миллионов, из них 18,5 миллиона получили оба компонента, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Всего вакцинировано по состоянию на сегодняшнее утро первым компонентом почти 27 миллионов человек, из них получили оба компонента 18,5 миллиона человек", – заявила Голикова на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

Ранее Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%. Отмечается, что ведомства должны представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.

Одним из лидеров по темпам вакцинации в России является Москва – столица вышла на четвертое место по данному показателю. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье незначительно уступает, в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.