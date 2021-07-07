Почти 27 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти 27 миллионов, из них 18,5 миллиона получили оба компонента, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.
"Всего вакцинировано по состоянию на сегодняшнее утро первым компонентом почти 27 миллионов человек, из них получили оба компонента 18,5 миллиона человек", – заявила Голикова на совещании Владимира Путина с членами кабмина.
Ранее Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%. Отмечается, что ведомства должны представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.
Одним из лидеров по темпам вакцинации в России является Москва – столица вышла на четвертое место по данному показателю. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье незначительно уступает, в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.
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