Москва стала одним из лидеров по темпам вакцинации в России

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москва вышла на четвертое место по темпам вакцинации от коронавируса в стране. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на восемь процентных пунктов. Об этом сообщает РБК.

Подмосковье незначительно уступает, в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.

Общая доля вакцинированных в Москве в настоящий момент составляет 23,71%, в области – 23,3%. Лидерство по-прежнему удерживает Чукотка, где хотя бы одну прививку сделали 33,07% жителей. На второй и третьей строчках расположились Белгородская область и Ненецкий автономный округ – 30,86 и 24,8% соответственно.

Москва стала первым регионом, где вакцинация стала обязательной для большей части сотрудников общепита, сферы услуг, здравоохранения, соцработников и прочих москвичей, часто контактирующих с другими людьми. После для привитых стали доступны некоторые привилегии, например посещение общепита по QR-кодам. Аналогичные меры ввела и Московская область.

Также в России началась активная борьба с фальшивыми сертификатами о вакцинации. По данным МВД, столичная полиция с начала 2021 года возбудила 44 уголовных дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. За подделку данных документов злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По доле полностью привитых к 5 июля Московская область (14,3%) незначительно обгоняет столицу (14,22%), однако оба региона не входят в десятку лидеров.

Первые три места, как и в случае с привитыми только одной дозой, в этой категории занимают Чукотка (27,16%), Белгородская область (21,63%) и НАО (20,84%).

Ранее стало известно, что каждый второй работодатель интересуется, привился ли соискатель от коронавируса. 33 процента компаний узнают на собеседовании всю информацию, связанную с инфекцией: болел ли соискатель, делал ли он прививку. По 9 процентов работодателей интересуются, перенес ли человек СOVID-19 и поставил ли он вакцину.

