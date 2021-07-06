На Чукотке привитым от COVID-19 старше 50 лет выплатят по 2 тыс рублей

На Чукотке люди старше 50 лет, сделавшие прививку от коронавируса, получат по две тысячи рублей. Это решение местного губернатора Романа Копина.

При этом раньше на выплаты могли рассчитывать только жители региона старше 60 лет и имеющие местную прописку. Однако теперь она необязательна.

Всего с момента введения выплат заявление на них подали более тысячи человек. Чукотка лидирует по темпам вакцинации среди российских регионов: хотя бы одну прививку там уже сделали 17 тысяч жителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.