PR-менеджер столичного гастробара рассказала о бонусах для посетителей с QR-кодами

Жители столицы могут получить бонусы за QR-код. PR-менеджер гастробара Ирина Розова рассказала, что в их заведении для гостей сделали скидку 15% на все меню с 12 до 16 часов.

"Сделали безлимит на игристые итальянские вина за тысячу рублей. Вы можете выпить, сколько сможете. И плюс какие-то конкурсы в социальных сетях, чтобы и раскачать их немножко и развеселить народ, стимулировать и доставку, и поход к нам", – рассказала Розова.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.