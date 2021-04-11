Кабмин уточнил правила применения предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства

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Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, сообщает пресс-служба кабмина.

Благодаря этому участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, содержащейся в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП.

Сейчас госреестр предельных отпускных цен может содержать данные о различных предельных отпускных ценах в отношении одного лекарства.

Новое постановление позволит четко ориентироваться в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен. Это позволит избежать некорректного применения сведений реестра.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что в прошлом году в России стоимость жизненно важных лекарств в России выросла на 4,9%.

"Хочу несколько слов сказать о регулировании цен на жизненно важные лекарственные препараты. В 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%", – сказал глава ведомства.

Министр сообщил о планах внести в кабмин законопроект о включении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь. Также в нацкалендарь хотят включить вопросы донорства костного мозга и гемопоэтических клеток.