Минздрав внесет в кабмин законопроект о включении вакцинации в нацкалендарь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Также в нацкалендарь хотят включить вопросы донорства костного мозга и гемопоэтических клеток.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать на выездных точках – в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Гагаринский" и "Ривьера", "РИО" Ленинский и "Дубровка".

В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает время для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.

Ранее сообщалось, что к работе бригад присоединились свыше 500 добровольцев. Они помогают желающим сделать прививку сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей. Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.