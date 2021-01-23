Свыше 500 волонтеров помогают горожанам в прививочных пунктах

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице заработали выездные бригады, которые проводят вакцинацию граждан против COVID-19 в общественных местах. К работе бригад присоединилось свыше 500 добровольцев, которые помогают желающим сделать прививку сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.

"Откровенно говоря, волонтеры уже соскучились по большим городским мероприятиям, форумам и крупным акциям. Поэтому добровольческое сообщество столицы решило активно поддержать кампанию по вакцинации", – приводятся в материале слова Драгуновой.

Как уточняется, стать добровольным помощником выездной бригады могут все желающие от 16 до 64 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера". Добровольцам предоставляют питание, экипировку, а также средства индивидуальной защиты.

Руководитель московского отделения Всероссийского движения "Волонтеры-медики" Дарья Белимова рассказала, что сейчас много внимания уделяется информационно-просветительской работе.

"Важно, что вакцинироваться рекомендуют людям из групп риска: пожилым, с хроническими болезнями, медикам, соцработникам, преподавателям, волонтерам", – сказала она.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.

Кроме того, выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город". Сделать прививку можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

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