В Москве началась вакцинация от COVID-19 в "ДЕПО", "Геликон-опере" и флагмане МФЦ

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов

C 20 января в столице начали работать новые выездные бригады вакцинации от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сделать прививку против COVID-19 теперь можно в театре "Геликон-опера", фуд-молле "ДЕПО", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город".

"Чтобы защитить свое здоровье могло максимальное количество жителей столицы, в том числе и те, кто по каким-то причинам не может посетить поликлинику по месту жительства, мы решили организовать выездные бригады вакцинации в популярных городских локациях", – подчеркнула Ракова.

По ее словам, в местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Сделать прививку можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день.

В торговых центрах вакцинация продлится неделю. В "Океании" и "Городе" она будет проходить с 20 по 26 января, в торговых центрах "Саларис" и "К-153" – с 27 января по 2 февраля.

В ТЦ COLUMBUS и "Калейдоскоп" привиться можно будет с 3 по 9 февраля. К моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется для повторной вакцинации.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. С собой надо иметь паспорт и полис ОМC.

Пройти вакцинацию можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках.

18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19.

В ГУМе сейчас работает один пункт, вскоре откроется дополнительный. Как рассказал президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, там обеспечены бесперебойное электричество, водоснабжение и минимум 17 квадратных метров для процедурного кабинета.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет. При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.