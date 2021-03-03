Эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему у некоторых людей после вакцинации недостаточно проявляются антитела. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
По словам специалиста, малое число антител или их отсутствие может указывать на медленную иммунологическую активность.
"Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает", – подчеркнул специалист.
Горелов отметил, что человеческий организм в любом случае запомнит встречу с вирусом на всю жизнь.
В начале марта руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объявила, что специалисты из РФ разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса, которая передаст человеку клеточный иммунитет. Продолжительность ее действия будет выше, чем при использовании иных препаратов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: