Эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после вакцинации от COVID-19

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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему у некоторых людей после вакцинации недостаточно проявляются антитела. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По словам специалиста, малое число антител или их отсутствие может указывать на медленную иммунологическую активность.

"Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает", – подчеркнул специалист.

Горелов отметил, что человеческий организм в любом случае запомнит встречу с вирусом на всю жизнь.

В начале марта руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объявила, что специалисты из РФ разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса, которая передаст человеку клеточный иммунитет. Продолжительность ее действия будет выше, чем при использовании иных препаратов.

