Эпидемиолог заявил, что Россия еще не прошла первую волну коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала рассказал, что Россия еще не преодолела первую волну коронавируса.

По словам эксперта, в стране по-прежнему наблюдаются периодические подъемы заболеваемости.

"Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне", – объяснил Горелов.

Эпидемиолог предупредил, что в РФ есть 18% пациентов, перенесших коронавирус бессимптомно или с незначительными проявлениями, у которых не вырабатываются антитела. В таком случае выходом будет вакцинация.

Специалист Роспотребнадзора добавил, что существующие в РФ масштабы производства позволяют в рамках прививочной кампании охватить и тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто пока не болел.

Ранее стало известно, что россияне смогут получить результаты вакцинации от коронавируса в режиме онлайн. Сведения будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг или в мобильном приложении.

В России за последние сутки выявлено 10 565 новых случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 268 215 случаев заболевания COVID-19.

