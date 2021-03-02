Московские врачи вылечили от коронавируса более 900 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские врачи вылечили от коронавируса 901 035 пациентов, за последние сутки выздоровели 1 796 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

При этом в столице подтвердили 1 277 новых случаев COVID-19, госпитализация потребовалась 803 пациентам.

Также сообщается, что за сутки в городе умерли 49 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

В России за последние сутки выявлено 10 565 новых случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 268 215 случаев заболевания COVID-19.

