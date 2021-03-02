Врач оценила возможности развернутого в Москве коечного фонда

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Неинфекционные стационары в Москве в скором времени смогут вернуться к обычному режиму работы. Такое предположение высказала главный врач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Тот объем коечного фонда, который развернут был в связи с работой с инфекционными больными, позволяет на сегодня вывести те стационары, которые традиционно занимаются иными направлениями и специализированной помощью, в обычный режим", – заявила Лысенко.

Специалист подчеркнула, что в столице отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом окончание пандемии еще не наступило, напомнила Лысенко.

Как сообщала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, число больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве сократят еще на треть. Таким образом, к прежнему режиму работы вернутся около 4,7 тысячи коек.

Ранее врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве. Очередная вспышка заболеваемости может произойти через пару месяцев.