Врач оценила возможности развернутого в Москве коечного фонда

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Неинфекционные стационары в Москве в скором времени смогут вернуться к обычному режиму работы. Такое предположение высказала главный врач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Тот объем коечного фонда, который развернут был в связи с работой с инфекционными больными, позволяет на сегодня вывести те стационары, которые традиционно занимаются иными направлениями и специализированной помощью, в обычный режим", – заявила Лысенко.
Специалист подчеркнула, что в столице отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом окончание пандемии еще не наступило, напомнила Лысенко.
Как сообщала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, число больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве сократят еще на треть. Таким образом, к прежнему режиму работы вернутся около 4,7 тысячи коек.
Ранее врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве. Очередная вспышка заболеваемости может произойти через пару месяцев.
"Это наш город": в столице еще на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19
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