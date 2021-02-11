В Москве еще на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Число больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве сократят еще на треть. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек", – рассказала Ракова.
Она подчеркнула, что к стандартной работе вернутся корпуса городских больниц № 52 и 5 имени Филатова. Ракова уточнила, что прием пациентов с коронавирусом также сокращают резервные госпитали, из работы выведут около 2,7 тысячи коек.
Ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни.
По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение количества заболевающих коронавирусной инфекцией.
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