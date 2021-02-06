Статистик назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число случаев COVID-19 в Москве в середине весны уменьшится до 600 в день. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в ходе беседы с РИА Новости.

Эксперт заявил, что наибольший прирост случаев COVID-19 случился в Москве 24 декабря 2020 года. Тогда в городе выявили 8,2 тысячи заболевших. При этом 4 февраля текущего года показатель снизился до 2 095 случаев.

"Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте", – предположил Тавадян.

Он выразил мнение, что в других регионах России сложится похожая динамика.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 2 032 новых случая коронавируса. Всего в России выявили 16 688 случаев.