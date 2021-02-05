В России выявили 16 688 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Алексей Куденко

В России за последние сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Без клинических проявлений выявлен 1 851 случай, что составляет 11,1% от общего числа пациентов.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 2 032 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 463, в Московской области – 946, в Нижегородской области – 473, в Воронежской области – 368.

Всего по РФ зарегистрировано 3 934 606 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции. Республика Тыва является субъектом с наименьшими темпами прироста за сутки – 0,08%.

За последние сутки подтверждено 527 смертей, всего в России скончались 75 732 человека.

За последние 24 часа выздоровели 23 582 пациента, всего вылечились 3 413 495 человек.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к лету. По его словам, в столице эпидемиологическая ситуация постепенно налаживается, сохраняется положительная динамика по новым случаям COVID-19.

