Ряд ограничений по COVID-19 в Подмосковье могут снять к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ряд ограничений по коронавирусу могут снять в области к концу недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", – отметил Воробьев, отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы.

Ранее Воробьев сообщал, что власти отменят все существующие ограничения в Московской области, как только в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки.

Известно, что на этой неделе в Подмосковье восемь больниц вернулись к плановой работе после лечения коронавируса. К прежнему режиму вернулись Бронницкая больница, Балашихинский роддом и другие.

За последние сутки в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19, на Москву пришлось 2 095 случаев. Всего в РФ зарегистрировано 3 917 918 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции.

