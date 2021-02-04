Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

21:44

Ряд ограничений по COVID-19 в Подмосковье могут снять к концу недели

регионы общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ряд ограничений по коронавирусу могут снять в области к концу недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", – отметил Воробьев, отвечая на вопрос, когда в Подмосковье откроют рестораны, музеи, ночные клубы.

Ранее Воробьев сообщал, что власти отменят все существующие ограничения в Московской области, как только в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки.

Известно, что на этой неделе в Подмосковье восемь больниц вернулись к плановой работе после лечения коронавируса. К прежнему режиму вернулись Бронницкая больница, Балашихинский роддом и другие.

За последние сутки в Подмосковье выявили 831 пациента с COVID-19, на Москву пришлось 2 095 случаев. Всего в РФ зарегистрировано 3 917 918 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции.

Более 100 тыс жителей Подмосковья прошли вакцинацию от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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