Восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе после лечения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Восемь больниц Подмосковья, перепрофилированных во временные инфекционные центры, вернулись к прежнему режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В Московской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом постепенно улучшается, поэтому больницы начали перепрофилировать обратно. К прежнему режиму вернулись восемь медорганизаций – это Бронницкая больница, Балашихинский роддом и другие", – рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По данным пресс-службы, в госпиталях "Патриот" и "Мой молл" также частично сокращаются койки. Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, сотрудники проходят медицинское обследование.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что двойной запас коечного фонда позволяет вернуть часть перепрофилированных на лечение коронавируса московских клиник в прежний формат работы.