Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва готова привить от коронавируса всех желающих пенсионеров в полном объеме. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории никаких ограничений по вакцине нет. В полном объеме весь спрос мы готовы удовлетворить", – отметила Ракова.
Она дополнила, что у людей старшего возраста побочных реакций практически не выявлено.
Также она уведомила, что в 33 столичных домах престарелых привиты уже более 9 тысяч человек. Это 92 процента от всех проживающих в таких заведениях, кому разрешена вакцинация.
"Мы детально следим за состоянием их здоровья. И видим, что на сегодняшний день каких-либо значимых поствакцинальных осложнений нет", – прокомментировала Ракова, добавив, что самому пожилому привитому человеку 104 года. Вакцинированы также 10 человек старше 100 лет и около 330 человек старше 90 лет.
По словам заммэра, чаще всего именно люди старше 65 лет в тяжелой форме болеют коронавирусом.
"И, по нашим данным, таких людей 63 процента, и, конечно же, смертность в этой группе самая большая. Поэтому обязанность и города, и каждой семьи – по максимуму защитить людей пожилого возраста. На сегодняшний день такая защита есть – это вакцина, которую разрешили применять людям старше 60 лет", – добавила Ракова.
Она также подчеркнула, что в городе привились уже более 320 тысяч москвичей. При этом часто вакцинируются целые компании.
"Мы работаем с "Яндексом", Сбербанком, Центральным банком, вчера открыли пункт в Высшей школе экономики. Постепенно эту сеть будем разворачивать. Конечно, учитываем и проходную способность этих учреждений, и самое главное – пожелания работодателей", – заключила Ракова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.
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