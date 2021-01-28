Ракова рассказала о годе работы Оперштаба Москвы по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поблагодарила столичных медиков, городские службы и самих москвичей за их упорство и сплоченность в борьбе с пандемией коронавируса на протяжении 2020 года.
Она напомнила, что ровно год назад, 28 января 2020 года, был организован Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Сегодня я хочу выразить глубочайшую благодарность коллегам, которые откликаются на все наши просьбы, врачам, которые сутки на пролет спасают жизни, а также сказать спасибо горожанам, которые с пониманием относились и продолжают относиться к ограничительным мерам. Эти 365 дней были разными – радостными и тяжелыми, были взлеты и падения, но мы верим – пандемия закончится, мы вернемся к нашей привычной жизни", – заявила Ракова.
Она отметила, что в начале прошлого года никто не предполагал, чем он обернется. Начиная с 5 марта штаб работает в круглосуточном режиме и ежедневно показывает свою эффективность, как и городские медицинские службы.
"Спустя год мы можем с уверенностью сказать, что наша система показала свою эффективность: все городские службы работают слаженно, как единая команда, без промедления принимают необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Огромным подспорьем, фактически каркасом стала единая цифровая платформа московского здравоохранения, которая позволила нам вести каждого пациента от момента первого положительного теста до полного выздоровления", – подчеркнула Ракова.
Заммэра отметила, что в настоящее время в Москве фиксируется устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев COVID-19, что дает основания надеяться на скорый удачный исход пандемии. Она выразила надежду, что такой тред сохранится и впредь.
Ранее Ракова сообщила, что в связи с устойчивым трендом снижения заболеваемости коронавирусом и сокращением госпитализаций пациентов с COVID-19 с 28 февраля к своей обычной работе вернутся пять перепрофилированных стационаров. Речь идет о больницах имени Иноземцева, имени Юдина, больнице № 51, втором корпусе больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практическом центре наркологии.
В Москве за сутки выявили 2 897 новых случаев COVID-19
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