Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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08:57

Собянин смягчил требования для работодателей об удаленке

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин смягчил требования для работодателей об удаленной работе. Об этом мэр Москвы заявил на своем личном сайте.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусом продолжает улучшаться. В частности, в течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2–3 тысяч в день.

Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах впервые с середины июня прошлого года свободно более 50% коек.

Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка.
Сергей Собянин
мэр Москвы

  • С 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер.

    Решение о том, возвращать ли работников в офисы или сохранять удаленку, остается за руководителями конкретных организаций.

  • Отменяются ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Теперь они могут работать в любое время.

    В то же время эти заведения все еще должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

  • Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных столичному правительству, власти примут до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки.

Сроки и этапы отмены остающихся ограничений объявят дополнительно. Мэр напомнил, что вероятность заражения COVID-19 уменьшилась, но все еще существует.

Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Ранее Владимир Путин заявил, что появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.

Также глава государства обратил внимание на то, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах. Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.

"Специальный репортаж": "отвод от прививки"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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