В Москве три обсерватора для пациентов с COVID-19 вернутся к обычной работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве свободна половина коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки впервые с середины осени в столице госпитализировали менее тысячи пациентов с COVID-19, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, к обычному режиму работы вернутся три обсервационных пространства для жителей Москвы с легким течением COVID-19.
"В ближайшее время к своей обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте", – отметила Ракова.
Заммэра сообщила, что некоторые обсервационные центры будут продолжать работать до особого распоряжения. Речь идет о пространствах на базе московского городского центра реабилитации, филиала "Крылатские Холмы" и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы".
Ракова также добавила, с начала действия в столице режима повышенной готовности городские обсервационные центры приняли более 11 тысяч гостей.
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 5 274 человека. За день в столице выявили 2 382 новых случая коронавируса, госпитализированы были 857 человек.
Ранее сообщалось, что три новых корпуса заработали в резервном госпитале, расположенном в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Там развернуто 625 коек, из них 18 для интенсивной терапии.
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