Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5 274 человека

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки 5 274 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В Оперштабе подчеркнули, что за день в столице выявили 2 382 новых случая коронавируса, госпитализированы были 857 человек. При этом скончался 61 человек с положительным тестом на COVID-19.
"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – подчеркнули в Оперативном штабе.
За последние сутки в России заяиксировали 19 290 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений заболевания было выявлено 1 985 пациентов. Всего в России зарегистрировано 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность появления "ковидных паспортов". По ее словам, их невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. Голикова подчеркнула, что при рассмотрении данного вопроса необходимо опираться на ВОЗ.
В Москве за сутки выявили более 3 тысяч новых случаев COVID-19
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