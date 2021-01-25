Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Без клинических проявлений заболевания было выявлено 1 985 пациентов.

В Москве выявили 2 382 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2 116, в Московской области – 1 163, в Нижегородской области – 488, в Ростовской и Свердловской областях – по 386.

В Воронежской области зарегистрировали 385 новых случаев COVID-19, в Красноярском крае – 321, в Вологодской области – 300, в Хабаровском крае – 297.

Всего в России зарегистрировано 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста наблюдается в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО.

За последние сутки в России умерли 456 пациентов с коронавирусом. Всего с момента начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции в РФ скончались 69 918 человек.

Также за прошедшие сутки вылечились 19 003 человека. За весь период наблюдений в стране коронавирусом переболели 3 150 763 человека.

Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне рассказала о вакцинации от коронавируса в РФ. По ее словам, в стране развернуто более 2 тысяч прививочных пунктов. Их число постоянно растет, за счет чего в первом квартале 2021 года власти рассчитывают охватить вакцинацией порядка 20 миллионов россиян.

