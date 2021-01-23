Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

18:42

Руководитель госпиталя для помощи больным с COVID-19 рассказал о борьбе с пандемией

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Главный врач городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Андрей Шкода оценил промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Специалист, к учреждению которого приписан временный госпиталь для больных с коронавирусом в Крылатском, объяснил, что в столице удалось добиться стабилизации эпидобстановки.

"Да, достигнута определенная стабилизация, но стабилизация эта очень и очень хрупкая. И достигнута она, эта стабилизация, огромным усилием медицинских работников и вообще всех жителей нашего города", – заявил специалист.

По словам Шкоды, улучшение наступило за счет соблюдения горожанами социальной дистанции, обработки рук и поверхностей антисептиками, отказом от массовых мероприятий.

Врач также обратил внимание на то, что скопления людей могут спровоцировать всплеск заболеваемости и свести на нет "бессонные ночи врачей, медицинских работников", а также эффект от действий всех городских служб.

Шкода также рассказал, какие средства уместны для профилактики коронавируса.

"Вообще, самая главная профилактика – это находиться дома и не посещать мероприятия с большим скоплением людей. Требования, они традиционные – ношение масок, обработка рук антисептиками, и, самое главное, соблюдение социальной дистанции, и не посещение массовых мероприятий", – заявил специалист.

По словам врача, гражданам необходимо вести себя ответственно и уважать труд врачей и других работников города. Коронавирус, подчеркнул Шкода, поражает и молодых, и пожилых людей, а в местах массового скопления людей существует риск быстрого распространения инфекции.

Роспотребнадзор ранее предупредил о риске заражения COVID-19 на массовых акциях. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, подобные акции представляют угрозу для безопасности горожан. Она напомнила, что среди всех выявленных случаев коронавируса в Москве 39% были у бессимптомных пациентов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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