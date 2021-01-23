Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране на данный момент развернуто более 2 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".
По словам представителя кабмина, на момент поручения президента о переходе к массовой вакцинации в стране было готово 1 300 пунктов для введения препарата.
"...сейчас их (пунктов) уже 2 250, и они с каждым днем открываются и открываются, я бы даже сказала, с каждым часом", – заявила Голикова.
Вице-премьер добавила, что на сегодняшний день в России произвели 7,6 миллиона доз вакцины. Из них 2,1 миллиона поставлено в регионы страны. По ее словам, на предстоящей неделе ожидается увеличение объемов производства и поставок.
Татьяна Голикова уточнила, что в РФ сформирован предварительный план вакцинации. В первом квартале 2021 года антикоронавирусный препарат могут получить порядка 20 миллионов россиян.
В столице ранее заработали выездные бригады, которые проводят вакцинацию граждан против COVID-19 в общественных местах. К работе бригад присоединилось свыше 500 добровольцев.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.
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