В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах после каникул

19:26
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Ситуация с коронавирусом в российских школах после возобновления занятий стабильна, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина в интервью "Российской газете".
По ее словам, превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей также нет.
"Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени", – заявила Брагина. Она добавила, что лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа. Как считает замглавы Роспотребнадзора, этому способствовала массовая и своевременная вакцинация против него.
С 18 января школы во всех регионах России возобновили очные занятия после. В том числе в школы вернулись московские учащиеся. Старшеклассники в течение трех месяцев находились на дистанционке.
Уточняется, что всего в столичные школы вернутся более миллиона детей. Во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики. В частности, всем школьникам на входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы. Также для обеспечения минимизации контактов между учащимися в учреждениях действует гибкий график работы, согласно которому у каждой параллели установлено свое время прихода в школу.
Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы все еще работают в режиме дистанционного обучения или находятся на каникулах. Ограничения продлили на неделю в связи с тем, что специалисты-эпидемиологи в ближайшее время должны прояснить тенденцию по COVID-19, которая складывается в столице. Затем будет принято решение о продлении ограничений.
Роспотребнадзор напомнил учащимся правила поведения в школе
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