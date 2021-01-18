Столичные школьники вернулись к очному обучению

08:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московские школьники возобновляют обучение в очном формате. Старшеклассники в течение трех месяцев находились на дистанционке.
Уточняется, что всего в столичные школы вернутся более миллиона детей.
"Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора", – заявили в столичном департаменте образования и науки.
Во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики. В частности, всем школьникам на входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы. Также для обеспечения минимизации контактов между учащимися в учреждениях действует гибкий график работы, согласно которому у каждой параллели установлено свое время прихода в школу.
"Педагоги, а также весь персонал, задействованный в образовательном порядке, на регулярной основе проходят бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. А если у кого-то из учеников или педагогов наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи", – добавили в профильном департаменте.
На прошлой неделе Сергей Собянин заявил, что учащиеся с 1-го по 11-й класс с 18 января вернутся в школы. Мэр отметил, что с этого же дня будут разблокированы транспортные карты учащихся школ, чтобы они смогли пользоваться правом льготного проезда.
Градоначальник отметил, что все остальные ограничения продлеваются до 21 января. Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.
Собянин пояснил, что ограничения продлевают на неделю в связи с тем, что специалисты-эпидемиологи в ближайшее время должны прояснить тенденцию по COVID-19, которая складывается в столице. Затем будет принято решение о продлении ограничений.
Роспотребнадзор напомнил учащимся правила поведения в школе
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