Столичные школьники вернулись к очному обучению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские школьники возобновляют обучение в очном формате. Старшеклассники в течение трех месяцев находились на дистанционке.

Уточняется, что всего в столичные школы вернутся более миллиона детей.

"Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора", – заявили в столичном департаменте образования и науки.

Во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики. В частности, всем школьникам на входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы. Также для обеспечения минимизации контактов между учащимися в учреждениях действует гибкий график работы, согласно которому у каждой параллели установлено свое время прихода в школу.

"Педагоги, а также весь персонал, задействованный в образовательном порядке, на регулярной основе проходят бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. А если у кого-то из учеников или педагогов наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи", – добавили в профильном департаменте.

На прошлой неделе Сергей Собянин заявил, что учащиеся с 1-го по 11-й класс с 18 января вернутся в школы. Мэр отметил, что с этого же дня будут разблокированы транспортные карты учащихся школ, чтобы они смогли пользоваться правом льготного проезда.

Градоначальник отметил, что все остальные ограничения продлеваются до 21 января. Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Собянин пояснил, что ограничения продлевают на неделю в связи с тем, что специалисты-эпидемиологи в ближайшее время должны прояснить тенденцию по COVID-19, которая складывается в столице. Затем будет принято решение о продлении ограничений.

