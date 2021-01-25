В Минздраве рассказали, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 в начале эпидемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 рассказала, стоит ли делать прививку от коронавируса людям, переболевшим инфекцией в самом начале эпидемии.
"Это сложный вопрос. Вакцинироваться нужно тем, у кого достаточно времени прошло после болезни. Но точных сроков я вам не назову, потому что для этого нужны исследования, которые будут оценивать продолжительность сохранения иммунного ответа. Пока такие исследования не завершены", – объяснила Ткачева.
Специалист отметила, что простой тест на антитела к коронавирусу не сможет дать однозначного ответа на вопрос о необходимости вакцинации. "Дело в том, что если вы сдадите тест на антитела, то вы не увидите там Т-клеточный иммунитет. Если есть возможность сдать тест и на антитела, и на Т-клеточный иммунитет, тогда оба эти теста вкупе покажут, сохранился у вас иммунитет или нет", – рассказала Ткачева.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала переболевших коронавирусом граждан не торопиться с вакцинацией против инфекции. Она отметила, что повторные случаи заболевания бывают редко.
Она также оценила возможность появления "ковидных паспортов". По ее словам, их невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. Голикова подчеркнула, что при рассмотрении данного вопроса необходимо опираться на ВОЗ.
Москвичам рассказали о вакцинации в экспресс-пунктах
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